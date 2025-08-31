Empate sin goles del Antequera ante el Cartagena en su estreno liguero
El nuevo sistema de videoarbitraje que se ha implementado en Primera RFEF anuló un gol del cuadro antequerano y dos del conjunto visitante
Málaga
Domingo, 31 de agosto 2025, 23:07
El Antequera empató a cero en El Maulí ante un Cartagena llamado a ser un claro candidato al ascenso a Segunda, dado que viene de ... caer de la categoría 'de plata'. Dominó el conjunto antequerano, aunque el equipo murciano dispuso de las mejores oportunidades para deshacer el empate.
El VAR 'low cost' que se ha instaurado en Primera Federación, que consiste en la utilización de 'challenges' como sucede en el tenis o el baloncesto, anuló dos tantos para el cuadro visitante y uno para el equipo local, de Álex Rubio. El conjunto cartagenero reclamó penalti en el tiempo de descuento, aunque esta fue desestimada.
𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡 | #AntequeraCartagena— Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) August 31, 2025
0-0 | @AntequeraCF - @FCCartagena_efs#PrimeraFederación | #VersusELearning pic.twitter.com/HNE9KyDd9d
El Antequera obtuvo un punto muy meritorio. No era un estreno sencillo, ya que si bien es cierto que viene de realizar una brillante temporada, cuenta con una plantilla prácticamente nueva. El próximo partido será el domingo (12.00) en Tarazona, que cayó frente al Hércules (1-0) en el Rico Pérez
