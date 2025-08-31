Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Biabiany conduce la pelota en el duelo frente al Cartagena. Antonio J. Guerrero

Empate sin goles del Antequera ante el Cartagena en su estreno liguero

El nuevo sistema de videoarbitraje que se ha implementado en Primera RFEF anuló un gol del cuadro antequerano y dos del conjunto visitante

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:07

El Antequera empató a cero en El Maulí ante un Cartagena llamado a ser un claro candidato al ascenso a Segunda, dado que viene de ... caer de la categoría 'de plata'. Dominó el conjunto antequerano, aunque el equipo murciano dispuso de las mejores oportunidades para deshacer el empate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  4. 4

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  5. 5

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»
  6. 6 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  7. 7

    La controvertida calle del héroe Tomás de Sostoa
  8. 8

    La carestía de VPO en Málaga: 3.000 aspirantes para 55 pisos en régimen de cooperativa
  9. 9 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  10. 10 Nuevo aviso de fraude que suplanta a la Seguridad Social: «¡No lo abras!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Empate sin goles del Antequera ante el Cartagena en su estreno liguero

Empate sin goles del Antequera ante el Cartagena en su estreno liguero