El Antequera, a asegurarse los 'play-off' en la recta final

Las cuentas al final de temporada se ajustan y hay que ir sumando partido a partido para poder conseguir el objetivo de disputar la fase ... de ascenso. Así llega el Antequera a esta recta final. Sin ser su meta inicial en el lejano mes de agosto, ahora sí que lo es. Su primer escollo será el Sevilla Atlético, que llega este sábado a El Maulí. Los siguientes serán el Murcia, el Betis Deportivo y el Marbella, citas que no serán sencillas.

El Sevilla Atlético comparece en clave ascendente. Ha mejorado mucho respecto al duelo de la primera vuelta, cuando estaba en la mitad de la tabla. Ahora el filial sevillista también busca meterse en ese grupo de los 'play-off', puestos que ahora tiene a cinco puntos, la distancia que los separa de los blanquiverdes.

Antequera-Sevilla Atlético Posible once del Antequera: Jero Lario; Fomeyem, Luismi Luengo, Iván Pérez, Dani Clavijo; Ale Marcelo, Chema Núñez, Luismi Gutiérrez; Biabiany, Siddiki y Longo.

Árbitro: Camacho Garrote (alicantino).

Campo: El Maulí.

Hora: Hoy, a las 20.00 (en FEF TV).

El técnico del Antequera, Javier Medina, sabe que su equipo ha de mejorar, pues ha perdido dos partidos seguidos y el último en Mérida, donde se mostró su peor cara. «El otro día no hicimos las cosas bien. En los dos últimos partidos no nos ha funcionado la cabeza y cuando la cabeza no funciona, las piernas tampoco lo hacen y tenemos que recuperar eso».

Para superar esos dos encuentros en los que se han dejado tan malas sensaciones Medina apunta a que hay que salir al campo «fuertes de mente, siendo conscientes de que tenemos una oportunidad» y recalcó lo importante que sería hacer historia con el Antequera. «Vamos a pelear entre todos», dijo.

Respecto al Sevilla Atlético, lo consideró un equipo «muy peligroso» y que «está surtiendo al primer equipo de jugadores», entre ellos al antequerano Isra y al malagueño García Pascual.

En esta segunda vuelta, sabe Medina que se han vuelto «más competitivos, más sólidos defensivamente» y darán un plus al ser conscientes de que tienen opciones de entrar en la fase de ascenso: «Van a seguir luchando, a intentarlo, e intentaremos nosotros que no estén a gusto».

Como en cada jornada, Medina hace un llamamiento a la afición, especialmente lo repite ahora, cuando en los dos últimos partidos su equipo no ha jugado bien, pero quedan dos jornadas complicadas en casa en las que esperan recibir su apoyo tan crucial: «En esos momentos debilidad es cuando más necesitamos a nuestra afición para volver a levantarnos y eso es lo que durante toda la semana hemos recibido». De hecho, desde la cantera ya se ha convocado dos horas antes a los jugadores y familias para que apoyen al equipo.