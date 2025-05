El Antequera se examina ante un crecido Murcia

La recta final de la temporada en el grupo 2 de Primera RFEF se presumía que iba a ser intensa, pero quizás no se esperaba ... este sufrimiento final para el Antequera, que ve incluso amenazada su plaza actual en los 'play-off' de ascenso a Segunda. Llegan los tres últimos partidos de la fase regular, y la visita al estadio Enrique Roca para jugar contra el histórico Real Murcia este sábado, a las 20 horas, en lo que se puede considerar como una auténtica final.

El Murcia, va a seguir peleando por las posibilidades que le quedan para conseguir el deseado ascenso directo, y no lo va a poner fácil. Juega en casa, el estadio se acercará al lleno y cuenta con una dinámica brillante en la segunda vuelta. Ante este crecido rival, el Antequera, que se mantiene con sus opciones, ha realizado una segunda vuelta de idas y venidas, con malos resultados, demasiados goles en contra, pero con las ganas intactas de hacer algo histórico para el club. Conseguir los tres puntos supondría seguir en esa pelea constante por lograr un objetivo, que si bien no estaba en la cabeza del técnico Javier Medina a inicios de la temporada, se ha ido colando y asentándose en él y en todo el equipo. La pasada jornada sirvió para los blanquiverdes de tranquilidad, comn un empate in extremis. Se les puso muy cuesta arriba el choque contra el Sevilla Atlético y en el periodo de descuento consiguieron pasar del 0-2 al 2-2 , lo que les dio un punto muy valioso para seguir en esa cuarta plaza.

Murcia-Antequera Posible once del Antequera: Jero Lario; Fomeyem, Luismi Luengo, Iván Pérez, Dani Clavijo; Ale Marcelo, Chema Núñez, Luismi Gutiérrez, Biabiany, Siddiki y Longo.

Árbitro: Brull Acerete (catalán).

Campo y hora: Enrique Roca (sábado, 20.00, FEF TV).

«Los jugadores demostraron que tienen el deseo y las ganas y se sienten capaces de salir de situaciones difíciles, que es donde de verdad debemos demostrar de lo que estamos hechos. El otro día demostramos que estamos hechos de muchas cosas por dentro que nos permiten competir a muy alto nivel», declaró ayer el técnico del Antequera sobre su equipo. De hecho, Medina apunta que si son capaces de tener ese punto de confianza, como demostraron la pasada jornada, podrían traerse los tres puntos de Murcia, lo que «sería muy importante para ir poniéndole ya ese broche a la temporada».

Para el choque sabe que al Murcia, cara a conseguir la plaza de ascenso directo, sólo le vale ganar para no descolgarse del Ceuta. Medina definió al rival como «el equipo quizás más peligroso de la categoría a balón parado, sobre todo si está Pedro León en el campo, y tendremos que saber defender muy bien». «Tenemos que abstraernos un poco del ruido y la situación en la tabla y saber competir. En casa lo hicimos muy bien con ellos», añadió elpreparador. De hecho, contra ellos cerraron la primera vuelta en El Maulí ganando por 2-1 y proclamándose el Antequera campeón de invierno. Mucho ha llovido.