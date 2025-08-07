Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

JUVENTUD DE TORREMOLINOS
Fútbol

El Antequera y el Juventud de Torremolinos se unen a un pacto para favorecer la asistencia de la afición visitante

Ocho equipos del Grupo II de Primera RFEF, entre ellos los dos malagueños, han estipulado un precio máximo de 15 euros para el público del equipo rival

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:57

El último fin de semana de este mes de agosto comenzará la nueva temporada en Primera RFEF, y mientras que las diferentes plantillas ya se ... están entrenando y disputando duelos amistosos, sus directivas también trabajan en los despachos buscando mejorías y alianzas, como la que se ha dado a conocer este jueves por la mañana y que afecta, positivamente, a los dos clubes malagueños en liza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

