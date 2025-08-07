El Antequera y el Juventud de Torremolinos se unen a un pacto para favorecer la asistencia de la afición visitante
Ocho equipos del Grupo II de Primera RFEF, entre ellos los dos malagueños, han estipulado un precio máximo de 15 euros para el público del equipo rival
Jueves, 7 de agosto 2025, 11:57
El último fin de semana de este mes de agosto comenzará la nueva temporada en Primera RFEF, y mientras que las diferentes plantillas ya se ... están entrenando y disputando duelos amistosos, sus directivas también trabajan en los despachos buscando mejorías y alianzas, como la que se ha dado a conocer este jueves por la mañana y que afecta, positivamente, a los dos clubes malagueños en liza.
Ocho combinados del Grupo II de Primera RFEF han formalizado un acuerdo para fomentar los desplazamientos de las aficiones visitantes, con el fin común de promover un fútbol más cercano, accesible y con mayor presencia de aficiones visitantes en los estadios. Estos ocho clubes son: el Antequera, el Juventud de Torremolinos, el Sabadell, el Villarreal B, el Europa, el Nástic de Tarragona, el Hércules y el Teruel. Aunque muy dispares en la geografía, muy cercanos en sus propuestas, al menos en esta ocasión.
Estos equipos se han unido para establecer, como punto principal de su acuerdo, un precio máximo de 15 euros por persona (adulta) para las entradas correspondientes a la zona reservada para las aficiones visitantes. Un precio accesible que comenzará a funcionar desde la primera jornada. Asimismo, también se pactará entre estos clubes la cantidad de entradas disponibles para la afición visitante, con el ánimo de favorecer la asistencia del público rival. Un buen acuerdo en pro del hermanamiento y buena convivencia entre aficiones.
