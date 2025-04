Importante traspié del Antequera en El Maulí

El Maulí fue este domingo un escenario de frustración contenida. El Antequera, que llegaba con la moral alta tras dos triunfos consecutivos en el grupo ... 2 de Primera RFEF y que afrontaba la jornada con opciones matemáticas de situarse líder a seis jornadas del final, no encontró el camino y acabó tropezando frente a un Yeclano práctico y efectivo, que se llevó los tres puntos con apenas una ocasión clara. Un penalti a los pocos minutos de la reanudación del choque decidió un partido espeso por parte de ambos conjuntos, sin ritmo ni brillo.

No hubo revoluciones en el planteamiento inicial del técnico del cuadro local, Javi Medina. Apenas un par de retoques forzados: la entrada de Jero Lario bajo los palos y Agus Moreno en la zaga por la sanción de Juanmi Carrión. Por lo demás, la columna vertebral se mantenía intacta. Quizás por eso se esperaba un arranque enérgico, una continuidad del buen momento de juego. Pero el partido nació con los brazos caídos.

Olmedo transformó el penalti decisivo, cometido por Iván Pérez y que casi detuvo Jero Lario, novedad en la portería

La primera mitad fue un ejercicio de paciencia. El Antequera manejaba el balón, tocaba y tocaba, pero sin filo. El Yeclano, mientras tanto, se dedicaba a esperar, sin apuros, sin desgaste. Solo un par de acciones por banda —una carrera de Biabiany y un envío templado de Chema Núñez— llevaron algo de picante a un plato insípido. Demasiado poco para un equipo que aspira a todo.

Y como tantas veces pasa en el fútbol, lo que no llega por una parte, aparece de golpe por la otra. Nada más arrancar la segunda mitad, Juanje se coló entre líneas e Iván Pérez en su intento de defender ocasionó un penalti que transformó Víctor Olmedo. El guardameta Jero Lario llegó a tocarla, pero no pudo evitar el 0-1. El golpe fue más emocional que táctico. El gol no sólo cambió el marcador, también nubló las ideas locales.

Ampliar Elejalde intenta avanzar con el balón entre varios defensores del Yeclano. ANTONIO J. GUERRERO

El técnico, que por sanción vio el partido desde las cabinas de prensa, movió el banquillo. Samuel Longo y Guillem Jaime entraron para agitar el ataque, y más tarde también lo hicieron Elejalde, Xemi e Iván. Hubo más empuje, algo más de ambición. Pero no tuvieron su día. Longo rozó el empate con un buen cabezazo que obligó a intervenir al meta visitante. Luismi lo intentó a balón parado, sin suerte. Elejalde también probó desde fuera. Pero nada de nada.

El Yeclano se encerró con orden y supo defender su botín. El tiempo se escapaba como agua entre los dedos y, aunque el Antequera quiso, no supo. Se dejó tres puntos que duelen, sobre todo porque alejan al equipo del liderato, ahora a cuatro puntos tras el triunfo del Ceuta el sábado. El fútbol no da tregua. El próximo desafío será en Mérida, un duelo directo por los puestos de 'play-off' y toca levantarse.