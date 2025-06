El gol de Álex Rubio ante la Ponferradina quedará grabado para la historia del Antequera. Un tanto de cabeza que marca la ventaja con la ... que el cuadro malagueño viaja al partido de vuelta de mañana (20.30 horas), de las semifinales de la fase de ascenso a Segunda. El joven de 22 años, nacido en Colmenar de Oreja, en Madrid, donde comenzó en el equipo de su pueblo, pasó después al Fuenlabrada, Aranjuez, Muleño, Murcia y, el pasado verano, al Antequera. Es un 'nueve' puro y lleva ocho goles en esta temporada. Le entrevistamos ante el decisivo partido a jugar en El Toralín.

-¿Cómo fue el gol? ¿Lo vio antes del centro de Juanmi Carrión?

-No sabía si iba a ir para adentro o no, aunque al final sí que lo fue.

-¿Fue una jugada que tenían ensayada?

-Durante la semana nos entrenamos mucho con Juanmi en el tema de centros, como durante todo el año. Ya nos conocemos y la verdad que da gusto tenerlo en el equipo, porque te da mucho.

-Algo característico de este equipo con Javier Medina es el juego en ataque de los laterales.

-Sí, al final nosotros creamos mucho peligro, tenemos muchos recursos jugando mucho por las bandas y, cuando le llega el balón a los laterales, en este caso a Juanmi, siempre intenta dar un centro y que se encienda la luz.

Sobre su gol «Cuando rematé, choqué y acabé en el suelo, y fue al escuchar a la gente celebrarlo cuando supe que había entrado»

-¿Soñaba con esa ocasión?

-Durante la semana siempre sueñas con meter gol, con jugar este tipo de partidos que nunca, nunca me habían pasado.

-También su primera vez en una fase de ascenso a Segunda.

-Como para muchos del equipo, es un gusto jugar el partido, que tuvieran la confianza en mí y el poder meter el gol de la victoria.

-Al rematar, ¿cuándo supo que fue gol?

-Cuando rematé, choqué y acabé en el suelo, y fue al escuchar a la gente celebrarlo cuando supe que había entrado.

-¿Qué sintió en ese momento?

-Alegría. Pensé en mi abuelo, que hace varios años que murió, y se lo dediqué a él.

-Un gol con el que se viaja con ventaja a Ponferrada. ¿Qué supone?

-No te puedes relajar en ningún momento en este tipo de partidos y menos ante la 'Ponfe', que era la primera vez que nos enfrentábamos a ellos, pero sabíamos que eran un equipo complicado, duro y que allí nos va a poner las cosas difíciles.

Ampliar Álex Rubio se besa la muñeca. ANTONIO J.GUERRERO

-De momento, ¿el gol más importante en su carrera?

-Sí. Soy joven y por ahora así es. Esperemos que no sea el último importante.

-¿Espera conseguir más el sábado?

-Aunque vas con ventaja, el empate (en el cómputo global de la eliminatoria y al final de una hipotética prórroga) les vale a ellos, así que tenemos que ir allí a hacer un partido igual que aquí.

-¿Y cómo?

-Hay que apretarles arriba, ir a ganar, y no nos podemos relajar en ningún momento.

Las opciones ante la Ponferradina «Creo que nos hemos ganado un respeto en la categoría después de la temporada que hemos hecho y que no hay favoritos ni nada ya»

-Es decir, jugar como desde el minuto 30 del primer tiempo, tras la parada por hidratación.

-Somos un equipo que hemos dado la sorpresa este curso. Nadie se esperaba que hiciéramos lo que hemos hecho y yo creo que podemos seguir haciéndolo y tenemos que seguir con nuestra identidad, que es la que nos ha caracterizado durante la temporada.

-¿Qué espera del rival?

-Creo que ellos allí van a salir a morder. Juegan en casa. Imagino que su campo estará lleno. Un terreno pequeño en el que aprieta la afición y creo que van a salir a presionar. Tienen que meter un gol, con lo que tienen que salir a por todas.

-La clave será...

-Meter otro gol e intentar llevar la eliminatoria hacia adelante lo antes posible para no estar sufriendo.

-¿Cómo se están tomando esta semana?

-Con tranquilidad, porque si le damos demasiado bombo al tema creo que es peor y se te viene en contra. Creo que nos hemos ganado un respeto en la categoría después de la temporada que hemos hecho y que no hay favoritos ni nada ya.

-¿Sueña con ese nuevo pase de gol? ¿Por dónde vendrá esta vez?

- Que me dé el pase quien quiera, como si tiene que ser el portero. Y que el gol que lo meta quien sea. Lo importante es que lleguemos a la final y si podemos ascender, mucho mejor.

-¿Qué os dice el técnico, Javier Medina, cara a este partido?

-Que soltemos la presión, que confiemos siempre en nosotros, que no tengamos miedo a perder y que vayamos a por ello siempre.

El plan de partido en El Toralín «Hay que apretarles arriba e ir a ganar, lo mismo que en el partido de ida. No nos podemos relajar en ningún momento»

-¿Y el vestuario? ¿Qué piensa?

-Nos conocemos lo suficiente. Creo que durante la temporada hemos encontrado cada uno el sitio y sabemos lo que tenemos que hacer.

-¿Qué le parece que haya ya dos autobuses con aficionados para animaros en la grada?

-Es un lujazo tener y sentir el apoyo como el otro día, y cuanta más gente venga a apoyarnos a Ponferrada, mejor.

-¿Sois conscientes de que si pasáis estaríais a dos partidos de jugar en Segunda?

-Ojalá, meterte en los campos de Segunda, porque es un lujo, y estar en el fútbol profesional sería muy bonito para todos.

-Pase lo que pase, un éxito la temporada...

-Yo creo que sí, nosotros hemos dado todo siempre en todos los partidos. Haya salido mejor o peor, pero creo que es un éxito pase lo que pase.

-¿Se imaginaba conseguir esto antes de venir a Antequera?

-Se me dio la opción de salir de Murcia y me llaman varios equipos, entre ellos el Antequera, que ya me llamó haces tres años. Me llamó Alberto (Aguilar, director deportivo), hablé con Javi (Medina) y ya era hora de venir.

Ampliar Álex Rubio, delante del escudo del Antequera. ANTONIO J. GUERRERO

-Termina contrato este mismo mes. ¿Qué pasará la próxima temporada?

-Lo primero es terminar esta y ya veremos. Ahora mismo es lo más importante, ver cómo acabamos y centrarnos en lo importante que es esto. Luego ya el club resolverá lo que tenga que resolver.

-¿Le quita el sueño el partido de este sábado?

-No, nada.

-La temporada que viene le gustaría jugar en qué categoría...

-En Segunda División.

-¿Y con qué equipo?

-Con el Antequera si puede ser.