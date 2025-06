Abel Gómez continuará con la dinámica actual del Antequera, pero «habrá cambios porque cada entrenador tiene su idea»

Empieza la etapa Abel Gómez, un entrenador que quiere mantener lo bueno de su nuevo equipo, el Antequera, pero añadiendo su estilo. Así lo ha ... expresado en su presentación en su nuevo estadio ante los directores deportivos Alberto Aguilar y Álvaro Silva.

En cuanto a objetivos, quiere ser cauto: «Nos lo tenemos que plantear cuando termine la pretemporada, ver lo que tenemos y a partir de ahí pues intentar pelear» por lo máximo posible. «Creo que conforme vayamos haciendo la plantilla y viendo la pretemporada y demás pues podremos plantearnos un poco más», asegura.

Para Alberto Aguilar, «hoy comienza una nueva etapa del Antequera. Esperemos que sea igual o mejor que esta última que hemos vivido». Sobre el nuevo entrenador expone que «es un tipo de entrenador que conocemos tanto Álvaro Silva como yo, que viene con toda la ilusión del mundo, que nos ha hecho las cosas muy fáciles y que estamos encantados a día de hoy de que sea la cabeza visible de este proyecto».

Mientras que para Álvaro Silva, lo tiene claro: «Nosotros desde un primer momento lo teníamos claro, queríamos que él fuera el que llevara el proyecto adelante y él ha puesto siempre facilidad máxima». Además, coincidieron como jugadores en el Málaga B, Jerez o Córdoba.

El nuevo técnico empezó agradeciendo al club, «al presidente y en especial a Alberto y Álvaro por esta oportunidad, por confiar en mí» para dirigir el equipo. «Venimos con mucha ilusión, con muchas ganas de que las cosas salgan bien y al final, a trabajar como queremos para que Antequera siga creciendo».

Buscará «crear un grupo, un equipo con una identidad propia, con personalidad y a partir de ahí nuestra idea es prepararnos bien para ganar los partidos de liga». Reconoce que «tenemos mucho trabajo por delante, una plantilla que tenemos que ver cómo la vamos conformando y a partir de ahí, pues ya iremos viendo todo lo demás». Están a la espera que vengan las ofertas previsibles por Fomeyem o Chema Núñez, de los más destacados esta campaña.

Adelanta que quiere seguir con lo vivido en El Maulí estos años, ya que ha venido a seguir el equipo y como entrenador rival con el Recre y sabe lo que se vive aquí. «Será similar en muchos aspectos, en otras cosas habrá cambios porque cada entrenador tiene su idea en algunas fases, pero sobre todo en una línea de trabajo similar y parecida».

No tuvo dudas en venir a Antequera: «Quizás haya sido la negociación más fácil que hayan tenido en este tiempo que llevan aquí y venimos con mucha ilusión, con muchas ganas, estoy cerca de casa, con lo cual muy contento».

Sobre el reto la Copa del Rey: «A mí es una competición que me encanta, me encantaba como jugador y como entrenador, he tenido oportunidad de vivirla también, con eliminatorias muy bonitas, con prórroga, con penaltis incluso, y bueno, para mí es una competición que me gusta mucho».