Presentan en Málaga el España-Suecia de la Liga de Naciones femenina en La Rosaleda
El partido, que corresponde a la ida de las semifinales del torneo continental, se celebrará el viernes 24 de octubre a las 20.00 horas, en un fin de semana en el que también juega el Málaga en casa frente al Andorra
Málaga
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:31
En el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga se presentó el España-Suecia que se celebrará en La Rosaleda el viernes 24 de ... octubre a las 20.00 horas. Este partido, correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, un título continental que defiende la selección española, también será el primer partido de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez. Los abonados del Málaga disponen desde este miércoles un acceso preferente a la venta de entradas a un precio asequible, mientras que para el público general arranca el jueves.
El alcalde Francisco De la Torre, el Presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el Director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta, Gorka Lerchundi, y el delegado de Deportes de la Diputación de Málaga, Juan Rosas, comparecieron ante los medios. Todos quisieron mostrar su apoyo al combinado español: «La selección femenina es una de las marcas de España, y el apoyo del público será importante», comentó De la Torre.
El anterior duelo de la selección española femenina en el feudo malaguista, también un España-Suecia (aquel fue un amistoso), tuvo una entrada de 15.800 espectadores, una cifra que el primer edil considera que «tenemos capacidad para superarla sin ningún problema».
