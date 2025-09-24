Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Rosas, Francisco De la Torre, Rafael Louzán y Gorka Lerchundi, en la presentación del España-Suecia que se jugará en La Rosaleda. Marilú Báez

Presentan en Málaga el España-Suecia de la Liga de Naciones femenina en La Rosaleda

El partido, que corresponde a la ida de las semifinales del torneo continental, se celebrará el viernes 24 de octubre a las 20.00 horas, en un fin de semana en el que también juega el Málaga en casa frente al Andorra

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:31

En el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga se presentó el España-Suecia que se celebrará en La Rosaleda el viernes 24 de ... octubre a las 20.00 horas. Este partido, correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, un título continental que defiende la selección española, también será el primer partido de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez. Los abonados del Málaga disponen desde este miércoles un acceso preferente a la venta de entradas a un precio asequible, mientras que para el público general arranca el jueves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  9. 9 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  10. 10 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Presentan en Málaga el España-Suecia de la Liga de Naciones femenina en La Rosaleda

Presentan en Málaga el España-Suecia de la Liga de Naciones femenina en La Rosaleda