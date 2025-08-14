Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trofeo de la Premier League inglesa. Toby Melville / Reuters

La Premier más disputada de los últimos años llega a golpe de talonario

Una astronómica inversión perfila un campeonato inglés con más candidatos al título que nunca y recién ascendidos reforzados

David Hernández

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:37

La Premier League 2025-26 promete ser una de las más emocionantes de los últimos tiempos. Hasta cuatro equipos, Liverpool, Arsenal, Manchester City y Chelsea, ... se perfilan como firmes candidatos al título en la antesala del campeonato inglés, pero la inversión económica llevada a cabo por todos los clubes, incluidos los recién ascendidos, provoca que no haya un partido fácil de predecir.

