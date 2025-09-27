El Pozuelo acoge el primer derbi de la temporada en Primera RFEF

La de este sábado será una jornada especial en Primera RFEF, pues se disputará el primer derbi de la temporada. Será en El Pozuelo, en ... el que se enfrentarán un Juventud de Torremolinos y un Antequera que pelearán por sumar de tres y asentarse, cuanto antes, en la zona tranquila de la tabla tras un arranque de curso algo accidentado para los dos conjuntos. El Marbella, por su lado, recibirá en la Dama de Noche al filial del Betis con la esperanza de seguir mirando hacia arriba en la tabla clasificatoria. Los tres equipos malagueños de la categoría de bronce jugarán hoy.

Un derbi en verdiblanco

El Juventud de Torremolinos, con una victoria, un empate y dos derrotas en los primeros cuatro partidos, recibirá en El Pozuelo al Antequera, que apenas suma dos empates en la categoría de bronce. Los de Antonio Calderón son decimoterceros y el conjunto de Abel Gómez, penúltimo. Ambos, eso sí, tienen un objetivo común: asentarse cuanto antes en la zona tranquila de la clasificación. Se verán las caras a las 16.15 de hoy.

Los dos equipos llegan de empatar a domicilio. El Juventud de Torremolinos sumó un punto, su primer empate, ante el Alcorcón en Santo Domingo, y el Antequera sacó las garras 'salvando' un punto en el feudo del líder, Can Misses, en Ibiza, replicando en sólo dos minutos el tanto de los locales. Ahora, volverá a jugar de visitante, aunque sin afrontar un viaje tan largo como el del fin de semana pasado.

Para los dos clubes se trata de un encuentro especial y en sus redes sociales así lo han hecho saber. Los jugadores Sergio Díaz (Torremolinos) e Iván Rodríguez (Antequera) se han dado un apretón de manos en la previa del partido en señal de unión y hermanamiento, protagonizando un entrañable vídeo sobre el césped de El Pozuelo.

El Marbella recibe al colista

A priori, el Marbella afrontará un partido no demasiado complicado, si nos fiamos solamente de lo que diga la tabla clasificatoria. Recibirá al último, el Betis Deportivo de Javier Medina, el que hasta el año pasado entrenó al Antequera, en la Dama de Noche, hoy a las 21.00 horas, con el objetivo de ganar y seguir dando guerra en los puestos de privilegio del Grupo 2.

Su empate ante el Tarazona, a domicilio, el pasado fin de semana, lo sacó de los puestos de 'play-off', el lugar que había ocupado en las primeras tres jornadas. Ahora es octavo, aunque está separado por sólo un punto de la quinta plaza. Su gran asignatura pendiente en este inicio de competición está siendo el gol, pues, con sólo tres anotados es junto con el Eldense el menos letal en ese sentido de los que opositan a promocionar en este arranque.