Iván Rodríguez y Sergio Díaz se dan la mano en la previa del primer derbi de la temporada. Juventud de Torremolinos
Fútbol

El Pozuelo acoge el primer derbi de la temporada en Primera RFEF

El Juventud de Torremolinos se ve las caras esta tarde con el Antequera y el Marbella recibe por la noche al colista, el filial del Betis

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:02

La de este sábado será una jornada especial en Primera RFEF, pues se disputará el primer derbi de la temporada. Será en El Pozuelo, en ... el que se enfrentarán un Juventud de Torremolinos y un Antequera que pelearán por sumar de tres y asentarse, cuanto antes, en la zona tranquila de la tabla tras un arranque de curso algo accidentado para los dos conjuntos. El Marbella, por su lado, recibirá en la Dama de Noche al filial del Betis con la esperanza de seguir mirando hacia arriba en la tabla clasificatoria. Los tres equipos malagueños de la categoría de bronce jugarán hoy.

