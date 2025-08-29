Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Portillo, en las instalaciones del Huesca al fichar por el conjunto aragonés. SD HUESCA

Portillo firma por el Huesca

El malagueño, que ha conseguido cinco ascensos a Primera División en sus cinco temporadas en Segunda, llega libre al cuadro oscense después de quedar libre con el Oviedo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:57

El 'hombre ascenso' ya tiene nuevo equipo. El paleño Francisco Portillo fue anunciado este viernes como nuevo futbolista del Huesca. El volante quedó libre con ... el Oviedo una vez protagonizó su quinto ascenso a Primera División (habiendo jugado en Segunda únicamente cinco temporadas), anotando en la prórroga el tanto que certificaba la promoción del conjunto asturiano 24 años después. El malagueño firma por una temporada con el cuadro aragonés.

