Portillo firma por el Huesca

El 'hombre ascenso' ya tiene nuevo equipo. El paleño Francisco Portillo fue anunciado este viernes como nuevo futbolista del Huesca. El volante quedó libre con ... el Oviedo una vez protagonizó su quinto ascenso a Primera División (habiendo jugado en Segunda únicamente cinco temporadas), anotando en la prórroga el tanto que certificaba la promoción del conjunto asturiano 24 años después. El malagueño firma por una temporada con el cuadro aragonés.

Portillo llegó fuera de plazo a sus últimos dos equipos, Leganés y Oviedo (firmó el 20 de septiembre de 2023 con el 'Lega' y el 12 de noviembre de 2024 con el equipo azulón), lo que otorga un mérito aún mayor a su récord. Con el cuadro madrileño fue una pieza más importante que en el ovetense en materia de minutos (2.474 con los pepineros, por los 1.063 que jugó con los carbayones), aunque acabó siendo un futbolista decisivo para ambos ascensos.

El Huesca fue una de las grandes sorpresas de la pasada temporada en Segunda División. Con el mito blanquiazul Antonio Hidalgo al frente del banquillo de El Alcoraz, el equipo azulgrana pasó gran parte de la temporada en zona de 'play-off', aunque finalmente acabó en octava posición, cuando el objetivo del conjunto oscense antes de iniciar el curso era la permanencia. No será una temporada fácil para el Huesca, que ha sufrido varios cambios importantes (se han ido Hidalgo y el atacante Soko, el máximo artillero del equipo).

A sus 35 años, Portillo continúa siendo un futbolista más que válido para la categoría, y de un perfil polivalente (si bien es cierto que donde mejor actúa es por dentro, es capaz de jugar en la banda).