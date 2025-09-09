Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una cámara graba balones preparados para la Champions. Reuters

La piratería de eventos deportivos en directo se dispara

Se han registrado 26,2 millones de notificaciones a intermediarios digitales en 18 meses, con un aumento del 142% en el primer semestre de 2025

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:15

Las retransmisiones ilegales de eventos deportivos en directo siguen creciendo. De esta manera queda ilustrado que la piratería es una de las principales amenazas para ... los titulares de derechos, entre ellos LaLiga, según confirma un nuevo informe de Grant Thornton, elaborado en colaboración con la Live Content Coalition. Dos años después de que la Comisión Europea publicara su recomendación para combatir este fenómeno, los datos demuestran que el problema, lejos de desaparecer, se hace más grande.

