Piqué defiende ante la juez que «en otro país» le habrían puesto «una estatua» por llevar la Supercopa a Arabia

E. P. Jueves, 10 de abril 2025, 12:11 | Actualizado 12:21h. Comenta Compartir

El exfutbolista del FC Barcelona y empresario Gerard Piqué defendió en su declaración ante la jueza que le investiga por el traslado de la 'Supercopa' de fútbol masculino de España a Arabia Saudí que «en cualquier otro país del mundo te pondrían una estatua» por esa gestión, que defendió como «el contrato más grande de la historia de la Real Federación Española de Fútbol» (RFEF).

Así se desprende del audio de su interrogatorio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Piqué aseguró entre lágrimas al término de la declaración que sus empresas han «aportado un valor incalculable» para el ente, destacando que es «muy frustrante» llevar «tres años con este caso».

«Entiendo perfectamente que en España la gente puede ver de una manera u otra manera el tema de Arabia Saudí. Y ahí no quiero entrar, pero que llevamos tres años. A nivel de la prensa de todo este proceso, no podéis llegaros a imaginar lo que afecta el salir tu nombre constantemente. Es que en cualquier otro país del mundo, o sea, y no quiero ponerme medallas, te pondrían una estatua. Es que es una aportación de valor muy grande», afirmó.

Visiblemente emocionado, Piqué mostró su sorpresa por el hecho de que se produzcan filtraciones en el seno de la causa, añadiendo «ruido» a la misma. «Que al final esto acabará, y espero que se archive lo antes posible, pero nadie va a pagar al final por el daño reputacional de imagen», criticó.

A lo largo de su declaración, que se extendió en algo menos de dos horas, el exfutbolista sostuvo que su grupo empresarial, Kosmos, nunca pagó al que fuera presidente de la RFEF Luis Rubiales o a la propia entidad por su actuación como mediador. «No, jamás», contestó tras ser preguntado por ello.

El proceso fue «un Dragon Khan»

Piqué defendió ante la magistrada la comisión de 4 millones anuales --a abonar durante 10 años-- que Kosmos pactó recibir de la empresa pública saudí SELA por el contrato que firmó la RFEF para que la Supercopa se celebrase en el país árabe.

Según apuntó, el porcentaje de este tipo de comisiones en el mercado suele ser de un 10%. «Es lo más estándar, a partir de ahí hay 15, hay hasta 20, que pueden llegar a ser justificables, porque al final, todo va dependiendo de la labor y el trabajo (*) y el valor que tú traes a toda la operación, pero el 10 es lo más estándar del mundo vamos», aseguró.

En este contexto, Piqué destacó que su compañía aportó valor a la operación «en todo momento». «Desde el primer día que trajimos la oportunidad, o sea, que ellos vinieron para nosotros traerles la oportunidad, hasta el día de la firma. Porque todo este proceso fue un Dragón Khan», defendió, en alusión a la montaña rusa.

El que fuera defensa de la Selección española también dio detalles de ese contrato, que no se plasmó de forma escrita. «Nosotros siempre lo hacemos así, lo hacemos con todas las oportunidades. Hablamos con la empresa o con la persona a cargo y si tenemos ya un pacto de caballeros, en el momento en que empiezas a trabajar, tú vas dejando ya una huella que es evidente que estás trabajando con ellos», aseveró.

Así, el exfutbolista ensalzó a Kosmos como «pieza fundamental de que eso sucediera». «Estoy muy orgulloso de que hemos traído el contrato más grande de la historia de la Federación Española. O sea, no puedo estar más orgulloso», insistió.

Le tocó «un poco la fibra» a Rubiales

Sin embargo, esa operación estuvo cerca de no reportarle la comisión pactada. Piqué tuvo que acudir para el cobro de la misma a Rubiales después de estar «bastantes meses» esperando el dinero y después de que la RFEF hubiera «cobrado casi todo».

«Intenté (a Rubiales) tocarle un poco la fibra y decirle, hostia, tío, creo que hemos traído una oportunidad única, histórica para la Federación, con unas cantidades que van a ir al fútbol español, hostia, ayúdame con esto», relató.

Piqué, consciente de que «no tenía ningún sentido que la Federación rompiera el contrato, porque no lo iba a romper de ninguna de las maneras», creía que Rubiales «podía ayudar de alguna manera tirándose un farol y diciendo que a lo mejor se podía plantear el salir».

«Al final, todo acabó en nada, porque acabamos cobrando, pero sí que fueron unos meses difíciles, porque había cobrado, ya te digo, la Federación casi todo y nosotros no habíamos cobrado nada», añadió.

Por otro lado, Piqué también fue preguntado sobre si conocía que existiese una prohibición de que estableciese relaciones comerciales con una competición oficial siendo jugador en activo. «A ver, no soy un experto en esto, pero lo que me consta es que no había ninguna. Es más, trataba, desde Kosmos tratábamos con la Liga, con la Federación Española, con la UEFA y jugaba en competiciones con todas ellas», reconoció.

En esta línea, el exfutbolista aseguró que la relación comercial estaba establecida entre Kosmos y SELA. «Siendo jugador activo no puedes estar, formar parte, o sea, tener una relación comercial con una organización que tiene una competición en la cual tú estás jugando. A pesar de esto es que tampoco la teníamos. O sea, nosotros la relación la teníamos con SELA», aclaró.

Los indicios que aprecia la juez

El exfutbolista compareció en sede judicial 10 meses después de que la magistrada Delia Rodrigo acordara incluirle en la lista de imputados, en la que figuran los expresidentes de la RFEF Luis Rubiales y Pedro Rocha, quienes ya declararon en esta causa en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

La instructora le imputó al apreciar indicios delictivos en la comisión que cobró Kosmos por parte de SELA. La juez recalcó que el contrato incluyó unas adendas por las que se prorrogaban los acuerdos cuatro años más, pactándose mantener una prima de éxito en favor de una «tercera parte agente» que sería Kosmos durante los años de la prórroga. «En definitiva, para la RFEF habrá supuesto, si se cumple el acuerdo hasta su término, unos ingresos de 400 millones y para la empresa de Piqué 40 millones», indicaba la juez.

En esta línea, la instructora ponía el foco en una cláusula que se denominó «esencial» por la que la RFEF «trataba de garantizar el pago de la comisión de 4 millones de euros anuales en favor de Kosmos, aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de SELA». También subrayaba que, «al tiempo del contrato», Piqué era jugador activo del FC Barcelona, que participaba en la Supercopa.