El Palo y Antequera ganan al final y confirman su candidatura Mike celebra su gol para el Malagueño, con Juande (citado por el primer equipo) en primer plano. / Germán Pozo El Malagueño logra su tercer empate seguido en casa mientras que el Vélez firma una victoria contundente en el Vivar Téllez JUAN RAMÓN PADILLA Lunes, 14 octubre 2019, 00:05

Un nuevo triunfo de El Palo lo pone de nuevo en zona de 'play-off' de ascenso a Segunda División B y confirma que va en serio otra temporada más, descubriendo valores, como el delantero Álex Escardó. Por su parte, el Antequera se hizo con el derbi, con remontada en el tramo final en el feudo de El Pinar, donde el Alhaurín aún no ha ganado. También ganó el Vélez, que aprovechó la debilidad del Melilla para hacer cuatro goles en el Vivar Téllez. Por su parte, el Atlético Malagueño sigue espeso como local y el Loja se llevó un punto.

Alhaurín-Antequera (1-2). Victoria de poder de los del Torcal en el último minuto

El Antequera se llevó el derbi ayer por la mañana en Alhaurín de la Torre. El conjunto local arrancó de manera fantástica el encuentro y sorprendió a su rival al poco de empezar por medio de un buen remate de volea de Álex Ruiz (minuto 10). Los antequeranos reaccionaron tras el varapalo sufrido, pero su mayor peligro iba llegando a balón parado y con el toque exquisito de David Moreno. Antes del descanso, el Antequera no aprovechó un penalti a favor que atajó el portero local, León. Tras el paso por los vestuarios, los visitantes sacaron galones para intensificar la labor ofensiva, pero no lograron el empate hasta el minuto 78 por medio de otro penalti, rentabilizado esta vez por Juanillo. Los locales sufrieron la expulsión de Jairo por doble amarilla, la segunda por protestar, y el asedio visitante creció. Pero el gol de la victoria del Antequera no llegó hasta el minuto 90 con un gran remate de falta de David Moreno.

El Palo-C.P. Almería (2-1). Escardó y Capitán conducen a otro triunfo a El Palo

El primer gol en Liga de Pepe Capitán propició que El Palo siga siendo la alternativa al dominio jienense en el grupo IX, porque ya se ha colocado tercero. Pero, sin duda, uno de los protagonistas del partido fue Álex Escardó, uno de los descubrimientos de esta temporada. Marcó su sexto gol, a centro de Lulu en el minuto 29, e incluso mandó al palo un penalti. El joven delantero paleño pudo hacer varios más en un partido muy completo de todo el plantel de San Ignacio. El Almería B empató al filo del descanso con un gol de Rubén Enri. Pero el filial almeriense jugó con 9 desde el minuto 52, y eso propiciónumerosas llegadas de los locales que tuvieron que esperar al minuto 84 para quedarse con una nueva victoria.

Atlético Malagueño-Loja (2-2). El Malagueño vuelve a empatar en su feudo

Nuevo empate en casa para el Atlético Malagueño, tercero consecutivo, y no termina de encontrarse cómodo en casa (ayer, el estadio Ciudad de Málaga), donde ha recibido siete goles en estos tres partidos. El Loja se adelantó en dos ocasiones y pudo llevarse el partido. Una gran jugada personal de Paco Ariza supuso el 0-1 en el minuto 26. Tuvo que acudir al rescate el goleador Julio, que, con un gran golpeo desde la frontal, empataba en el minuto 40. En el segundo tiempo, el lojeño Naranjo marcó en el minuto 65 y respondió en el 71 Mike, poniendo fin a una acción de Rafa Carmona. No tuvo capacidad de remontar el partido de forma completa. Incluso el Loja pudo hacer el tercero ante un filial que sigue flojo en casa.

Vélez-Melilla (4-1). El equipo veleño no perdona en casa y golea

En los partidos del Vélez hay siempre muchos goles, a favor o en contra. Esta vez tocó ganar (4-1) y volvió a marcar cuatro goles en el Vivar Téllez ante un correoso Melilla, sobre todo en la primera parte, más bien por la falta de acierto de los locales. Otra vez marcó el central Rafa Navarro y de nuevo de cabeza, lleva ya cuatro goles, lo hizo pronto, en el minuto 8. El empate lo firmó Brahim en el 34 y al filo del descanso pudieron los locales lograr ventaja tras transformar Dani González un penalti cometido a Emilio Guerra. En el segundo tiempo, otro defensa, Carri, marcó de cabeza en el 69 y la cuenta la cerró Vergara, que venía intentándolo, con un buen remate. Estos goles calman algo la situación preocupante que vive la junta directiva veleña, que ha decidido recortar el presupuesto, por lo que podrían marcharse próximamente algunos jugadores.