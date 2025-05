Llegó el momento. Cuatro equipos, cuatro equipazos, aguarda en la línea de salida en busca de las dos plazas de la final de Champions. No ... estábamos acostumbrados a esto. Cuando a la información deportiva le toca volcarse con la Champions, el hueco que deja esta vez el equipo madridista lo asume, con todas las de la ley y sin discusión alguna, un Barcelona que parece imparable. Y al que por las trazas vemos ya en la final.

Lo extraño de esta situación es que mientras esos cuatro semifinalistas se baten el cobre, el club de Chamartín anda liado con su propio técnico, al que no sabe si despedir o esperar a que sea el mismo Ancelotti quien lo decida. La realidad es que el técnico italiano tiene un año más de contrato y le gustaría seguir, pero la última palabra la tiene Florentino Pérez, que a estas alturas se le supone consciente de que su Real Madrid ha sufrido un apagón similar el que sufrimos todos los españoles. Y que, como presidente mandamás que es (como en el caso del otro apagón), no tiene ni idea de lo ocurrido ni del porqué.

Así las cosas, el ambiente en Chamartín no es el habitual en el tramo final de una competición porque el equipo madridista no cree ya en el milagro, que sería desbancar al Barça como campeón de Liga. Y ha venido a ser el partido del pasado domingo ante el Celta, en el que se vio que el Real Madrid de ahora no está para sorpresas o remontadas. Sin duda, Florentino, Ancelotti y sus muchachos siguen bajo el influjo de su apagón. Pero atención, que todavía queda por ahí un Barça-Madrid que podría liarla.

Y para acabar, mención especial para dos equipos que halagan nuestro sentimiento malaguista. Uno es el Betis de Pellegrini (para mí, el mejor entrenador que hay en España), con un Isco colosal que nos recuerda al Málaga de la Champions. El otro equipo a destacar no puede ser otro que el Málaga de nuestros amores. Sus dos últimos triunfos aportan una tranquilidad que debe refrendar en Elda. Tras el apagón, Pellicer y los suyos deben haber visto la luz.