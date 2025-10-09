Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Ángel Russo, en una imagen de mayo de 2025. AFP

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, víctima de un cáncer de próstata

Tenía 69 años, había dirigido más de 1.000 partidos en ocho países y desde el 21 de septiembre ya no pudo sentarse más en el banquillo del equipo xeneize por el deterioro de su salud

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:40

Comenta

El veterano y carismático Miguel Ángel Russo, el 'Pincha', que en los últimos tiempos entrenaba a Boca Juniors, no ha podido derrotar al maldito cáncer ... de próstata y ha muerto a los los 69 años en Buenos Aires, según ha confirmado el popular club xeneize esta madrugada. La salud del preparador argentino había empeorado en las últimas semanas, lo que le impidió sentarse en el banquillo azul y oro desde el 21 de septiembre. En sus apariciones públicas de meses recientes, que se alternaron con varios ingresos hospitalarios, a Russo le veía muy flaco, con la voz ya muy débil y caminando con dificultad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  9. 9 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  10. 10 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, víctima de un cáncer de próstata

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, víctima de un cáncer de próstata