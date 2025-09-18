Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Enrique durante su partido contra el Atalanta. AFP

Luis Enrique reinventa el fútbol: de ver el partido en el palco a utilizar tácticas de regional

El entrenador del PSG sorprende a todos con su nueva ocurrencia: «Es magnífica, diferente... Puedo controlarlo todo»

Alain Mateos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:17

Luis Enrique es un entrenador peculiar, que ha dejado huella allá por donde ha pasado. En Roma nada más llegar se enfrentó directamente al ídolo ... local, Francesco Totti; en Vigo se inventó un andamio para dirigir los entrenamientos; en La Roja puso a los jugadores un walkie talkie; y ahora en el PSG se sube directamente al palco a ver los partidos como si fuese un aficionado más. El asturiano no deja indiferente a nadie. Y esas ocurrencias que tiene, ese carácter, es lo que le ha llevado a convertirse en uno de los entrenadores mejor valorados en el mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  6. 6 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  7. 7 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  8. 8 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  9. 9

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  10. 10 Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Luis Enrique reinventa el fútbol: de ver el partido en el palco a utilizar tácticas de regional

Luis Enrique reinventa el fútbol: de ver el partido en el palco a utilizar tácticas de regional