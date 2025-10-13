Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estado del interior del Camp Nou el pasado 23 de septiembre. Afp

Limak obtuvo las obras del Camp Nou pese a tener la peor nota de los técnicos

La Oficina Técnica del Espai Barça elevó la nota hasta la primera posición pese a que los expertos la suspendían por la imposibilidad de justificar un calendario más rápido que el resto

C. P. S.

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:48

La obra del Camp Nou sigue dando mucho de qué hablar. La constructora turca Limak, responsable de las obras del nuevo estadio del Barcelona, fue ... la peor valorada por los técnicos del club en el concurso del proyecto, según ha revelado una investigación del programa Què t'hi Jugues de la Cadena Ser. A finales de 2022 a la empresa se la calificó con una nota inferior a 50 sobre 100, la más baja entre las candidatas. Una valoración que llevó a cabo el equipo técnico del Espai Barça formado por ingenieros, arquitectos, planificadores, diseñadores y financieros, junto con la opinión de la ingeniería GPO.

