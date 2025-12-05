Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El estado del vehículo de Aridane Hernández tras el accidente. @JaimeHerrero19

El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia

El accidente tuvo lugar en una zona residencial de Almería

Jorge Rivero Pablos

Las Palmas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:49

Comenta

El futbolista canario del Almería FC, Aridane Hernández, se convirtió en protagonista de la jornada en la prensa indálica tras verse implicado en un accidente ... de tráfico durante la madrugada de este viernes, informa Canarias7. El jugador, natural de Fuerteventura, estrelló su vehículo, un Porsche Cayenne negro, contra varios coches estacionados en la vía pública, causando daños a tres de ellos y provocando posteriormente desperfectos en la entrada de un aparcamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  3. 3 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  4. 4 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  8. 8 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  9. 9 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque
  10. 10 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia

El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia