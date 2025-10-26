Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso da instrucciones al equipo durante el clásico Afp
Clásico

Xabi Alonso: «Los chicos necesitaban esa sensación de ganar un partido grande»

«Era una victoria muy necesaria para el equipo y para la gente, he visto al Bernabéu vibrar con todo lo que ha pasado», valoró el técnico tolosarra

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:28

Comenta

El Real Madrid cambió la inercia de los últimos clásicos. Superó el conjunto blanco al Barcelona y Xabi Alonso se mostró muy satisfecho con ... la victoria de su equipo ante su gran rival en un partido que se había calentado en los días previos por las declaraciones de Lamine Yamal. «Estoy contento por los chicos sobre todo, necesitaban esta sensación de poder ganar un partido grande», aseguró feliz el técnico tolosarra

