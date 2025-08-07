Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Thomas Partey, en libertad condicional Reuters

El Villarreal ficha a Thomas Partey pese a estar en libertad condicional

El club groguet se enfrenta a parte de su afición, antepone el interés deportivo y cierra la contratación del centrocampista ghanés, imputado por cinco cargos por violación y otro por agresión sexual

David Hernández

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:18

El Villarreal ha tomado una decisión arriesgada y que levanta polémica con la incorporación de Thomas Partey a la plantilla. El futbolista ghanés quedó libre ... este verano tras no renovar con el Arsenal, supuestamente, por sus problemas judiciales. Fue acusado con cinco cargos por violación y otro por agresión sexual tras ser denunciado por tres mujeres diferentes. El juicio tendrá lugar el próximo 2 de septiembre y hasta la resolución del caso, el jugador se encuentra en libertad condicional después de negar todas las imputaciones. Tendrá que notificar a la policía británica su cambio de domicilio y su salida del país, pero al menos para las primeras jornadas de Liga estará disponible.

