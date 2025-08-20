Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Renato Veiga, durante un partido con el Chelsea CFC

El Villarreal cierra su compra más cara con el fichaje de Renato Veiga

El central del Chelsea se convertirá en nuevo jugador groguet por una cifra cercana a los 30 millones de euros

Pablo Lara

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:37

El Villarreal hace historia en el mercado de fichajes. El submarino amarillo ha cerrado la incorporación de Renato Veiga, central portugués del Chelsea, por unos ... 30 millones de euros, lo que le convierte en el fichaje más caro de la historia del club groguet, superando a Danjuma, que costó 23,5 millones procedente del Bournemouth.

