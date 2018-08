Jornada 1 Valverde: «Antes te exigían un título, ahora un doblete o un triplete» Ernesto Valverde comparece en rueda de prensa previa a su partido frente al Alavés / EFE El técnico del Barcelona, al que «se le hace extraño» jugar partidos de Liga en los Estados Unidos, se muestra crítico sobre el aumento de la exigencia en el fútbol durante los últimos años MELISA CABALEIRO Madrid Viernes, 17 agosto 2018, 19:05

Ernesto Valverde afronta el primer partido de Liga contra el Alavés, el último rival que les ha conseguido vencer en casa, allá por la temporada 2016/17 cuando Luis Enrique todavía ostentaba el puesto de entrenador. «Es el último equipo que ha ganado aquí y supongo que vendrá con la misma idea», comentó el preparador. Además, no dudó en alabar el juego de su rival y destacar la dificultad del encuentro. «El Alavés lleva una línea similar en cuanto a ser compactos, juntar mucho las líneas y salir muy rápido a la contra. El año pasado en Liga, remontamos al final pero lo pasamos fatal durante gran parte del partido», añadió. Un choque en el que abrió la lata Guidetti y en el que tuvieron que ponerse el mono de trabajo Luis Suárez y Messi, este último, el autor del gol de la victoria para los culés.

Pero las preguntas no solo fueron dirigidas al estreno en la competición doméstica, sino también a varios de los temas candentes durante estos días: la decisión de jugar partidos de la Liga en EEUU así como el viaje de Gerard Piqué a Orlando para tratar temas ajenos al fútbol. En cuanto al desplazamiento a tierras foráneas para disputar un determinado partido de la competición -todavía no escogido de forma oficial-, Valverde consideró que «se está traspasando la barrera del deporte». «A todos nos suena extraño el hecho de jugar una competición fuera pero también nos sonaba extraño jugar una Supercopa en el extranjero y lo hemos hecho», indicó el cacereño. Además, defendió el viaje de su pupilo y afirmó que «el viaje no significa nada» y que «la cuestión es que él esté bien» para poder estar en el centro de la defensa.

La Champions pasa por la Liga

En cuanto a si esta temporada los retos para el club blaugrana son mayores, Valverde afirmó que «cada temporada los retos se repiten». «Lo más importante es ponerte las pilas para volver a ganar porque lo difícil no es ganar sino volver a ganar», dijo el preparador, que también reconoció que la Champions es importante, al igual que lo es el hecho de mantener una regularidad anual. «El camino que tenemos que seguir para optar a ganar la Champions es ganar la Liga. Si te centras en la Liga, te centras en ser el mejor durante un año y si eres el mejor, es más sencillo conseguir tus objetivos», respondió de forma sincera.

De igual forma, el técnico comparó las ventanas de fichajes del verano pasado y del actual y resaltó la diferencia entre ambos. «El año pasado la salida de Neymar trastocó todo por lo que supuso en el club, en la institución y porque nos quedaba poco margen para poder rehacer el equipo. En cuanto a la pretemporada, ha sido distinta porque el año anterior fuimos con todo el equipo a EEUU y ahora vamos a empezar la liga con pocos minutos en las piernas», destacó. También remarcó la creciente exigencia que se vive estos días en el fútbol y la profesionalidad de los jugadores ante esta situación. «Los jugadores soportan cada vez más partidos. Cada día hay una exigencia mayor. Antes te exigían un título y ahora un doblete o un triplete», dijo.

Al ser preguntado por la reciente incorporación de Arturo Vidal y si éste será relevante durante la campaña, el técnico afirmó que «es un jugador más de la plantilla y se tiene que poner primero bien para poder jugar». En cuanto a la pugna entre Pogba y Mourinho no quiso entrar en la polémica por respeto «a un jugador de otro club» y sobre si el club tiene pensado algo especial por el aniversario del atentado de Las Ramblas, el técnico se sinceró: «No sé si el club tiene preparado algo. Es algo que nos conmocionó a todos además fue el día siguiente de perder la Supercopa. El club siempre se ha manifestado, los jugadores también, estando con las víctimas y nuestro pensamiento siempre está con ellos. Es un momento para recordar», remató.