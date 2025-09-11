Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del duelo entre el Barcelona y el Villarreal de la pasada campaña Afp

La UEFA aplaza su decisión sobre el Villarreal-Barça de Miami

Quiere hacer «una ronda de consultas con todas las partes interesadas del fútbol europeo, incluidos los aficionados»

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:09

Se esperaba fumata blanca para que el partido el partido entre el Villarreal y el Barcelona se jugara en Miami, pero tras el Comité Ejecutivo ... de la UEFA, reunido este jueves en Tirana, salió fumata negra. El máximo organismo continental se abstuvo y comunicó que hará «una ronda de consultas con todas las partes interesadas del fútbol europeo, incluidos los aficionados»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  3. 3 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  6. 6 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  7. 7 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  8. 8 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  9. 9 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  10. 10 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La UEFA aplaza su decisión sobre el Villarreal-Barça de Miami

La UEFA aplaza su decisión sobre el Villarreal-Barça de Miami