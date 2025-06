Ter Stegen pone al Barça en un aprieto

El Barcelona tiene un problema en este mercado de fichajes y se llama Marc-André ter Stegen. La salida del meta alemán es clave para ... llevar a cabo otros movimientos en los que trabaja la secretaría técnica, pero será una operación complicada por la voluntad del jugador. No quiere abandonar el club este verano y ya ha avisado a la entidad que preside Joan Laporta de su intención de continuar como culé un año más pese a la llegada de Joan García.

«Mi intención es seguir. Estoy comprometido al cien por cien con el Barça y no me afectan los rumores», avisó Ter Stegen hace diez días desde la concentración de la selección alemana en la Liga de Naciones. Ese día el nombre de Joan García ya sonaba con fuerza en las oficinas azulgranas y ya estaba sobre la mesa una hipotética salida que podía resolver cualquier debate en la portería y también liberar masa salarial. Todas las piezas encajaban en las oficinas del Barça, todas salvo una. Y es que Ter Stegen no quiere ni oír hablar de un cambio de aires, un problema de difícil solución para Deco.

Y eso que el portugués se ha puesto manos a la obra desde que se activó la operación Joan García para encontrar una salida para el meta alemán. Se busca un equipo que necesite cubrir esa demarcación, que pueda asumir la ficha de 6,3 millones de euros del jugador y que tenga un proyecto lo suficientemente atractivo como para seducir al alemán. De momento, esa opción no ha aparecido. Han llamado a la puerta clubes como el Mónaco o el Galatasaray, dos equipos que cumplen con las dos primeras premisas, pero que podrían alejar a Ter Stegen de la élite europea y que, de primeras, se han encontrado con la negativa del cancerbero de Mönchengladbach.

La Liga de Naciones, su escaparate

Ter Stegen tensa la cuerda porque sabe que el viento corre a su favor. El Barça tiene cerrada la llegada de Joan García y el meta es consciente de que a medida que se acerque el inicio de la temporada pueden aparecer opciones interesantes de mercado que además cuenten con el beneplácito de los azulgranas, que ya tendrían cubierta esa posición y podrían facilitar su salida en términos económicos. Ter Stegen todavía goza de un buen cartel tras su extensa trayectoria en el Barça y cuenta además con el buen nivel que mostró en la Liga de Naciones, competición que llegó justo después de superar su grave lesión de rodilla.

Ese torneo fue el escaparate perfecto para Ter Stegen, que finaliza contrato en junio de 2026 y que es consciente de que será un verano clave para él con la llegada de Joan García y la continuidad asegurada de Wojciech Szczesny. Son tres porteros para una sola posición, un problema que el Barça esperaba resolver de inmediato y que se puede encasquillar si Ter Stegen decide seguir en sus trece.