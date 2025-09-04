Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Simeone, durante una rueda de prensa con el Atlético de Madrid. Efe
Atlético

Simeone planta la UEFA: «Siento vergüenza»

El técnico del Atlético abandonó una charla arbitral de Velasco Carballo por negarse a analizar la jugada de Julián Álvarez al explicar la norma del doble toque en los penaltis

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:54

El Cholo Simeone dejó plantado antes del partido liguero del Alavés a Velasco Carballo, asesor arbitral de la UEFA. El pasado viernes, una delegación del ... organismo europeo acudió al centro de entrenamiento del Atlético para explicar y aclarar delante de toda la plantilla y el cuerpo técnico las nuevas normas arbitrales de cara a esta temporada. El técnico argentino estalló cuando se negaron a analizar el penalti por doble toque de Julián Álvarez: «Siento vergüenza», señaló mientras se marchaba de la reunión.

