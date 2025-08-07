Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso, pensativo durante un entrenamiento del Real Madrid. B. Mendes / AFP

Al rompecabezas de Xabi Alonso le falta una pieza

El técnico guipuzcoano trata de adaptar su fórmula a la negativa en la zona noble del Real Madrid para incorporar a un mediocentro específico

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:04

Al nuevo Real Madrid del Xabi Alonso entrenador le falta precisamente un Xabi Alonso jugador. Paradojas del fútbol, el guipuzcoano, que sobre el césped fue ... un mediocentro organizador de talla mundial, ahora desde el banquillo trata de adaptar su fórmula sin ese perfil en la plantilla blanca ni la previsión de que desde los despachos de Chamartín se acabe dando luz verde a la incorporación de un jugador específico para esa función.

