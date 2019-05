Jornada 36 Vinicius, revulsivo contra la depresión blanca Vinicius, durante un partido de la presente temporada. / Rodrigo Jiménez (Efe) Zidane recupera al brasileño para encarar al Villarreal, que busca una victoria en el Santiago Bernabéu para amarrar la permanencia ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 5 mayo 2019, 09:12

Dos meses después de caer lesionado ante el Ajax, Vinicius regresa para aportar algo de ilusión a un Real Madrid depresivo que se aferra a su buena trayectoria en el Santiago Bernabéu desde que volvió Zinedine Zidane para intentar lavar la desastrosa imagen de la pasada jornada en Vallecas. Enfrente, un Villarreal que necesita la victoria para amarrar la permanencia y que se le ha enquistado a los blancos en los últimos tiempos, con tres partidos seguidos sin conocer la derrota por parte del bando castellonense y dos visitas consecutivas al coliseo de La Castellana puntuando.

El retorno del joven diamante brasileño emerge como un pequeño rayo de esperanza con el que combatir el tedio en que se ha convertido la recta final de curso de un Real Madrid deseoso de coger las maletas para irse de vacaciones y someterse a una profunda renovación que le devuelva la capacidad competitiva perdida. En Vinicius encontró la parroquia merengue la frescura y el desparpajo necesarios para evadirse de la monotonía que imperaba a su alrededor. Que tanto le haya echado de menos la hinchada habla bien a las claras del grisáceo desempeño de sus compañeros, que volvieron a exhibir un rostro mustio ante el Rayo que mosqueó a Zidane. El galo asegura que siguen teniendo «ganas de jugar al fútbol», aunque en la 'casa blanca' no dejan de descontar hojas del calendario con alivio al ver que el calvario toca a su fin.

La penitencia será algo más llevadera al ver de nuevo al ex del Flamengo, al que Zidane ha tenido que contener en las últimas semanas, deseoso de ganarse la confianza del marsellés y de demostrarle al seleccionador brasileño que está en condiciones de formar parte de la convocatoria para la Copa América. «Es muy bueno e importante para este equipo, sobre todo de cara al futuro», dijo de su pupilo más joven Zizou, que incidió en que «hay que ir tranquilos» dado el tiempo que ha estado lesionado.

Poco amigo de arriesgar con quienes salen del 'dique seco', el francés podría aguardar a la segunda parte para alistar al carioca, lo que abriría la puerta del once a Isco o Lucas Vázquez dado que Bale, que se estrenó como madridista precisamente ante el Villarreal y marcando hace casi seis años, no entró en la convocatoria tras perder su enésima oportunidad de redención en Vallecas, donde tampoco brilló Mariano, si bien la ausencia de Benzema, que sigue recuperándose de sus problemas en el bíceps femoral izquierdo, perfila al ex del Lyon como referente en la delantera.

«Vinicius es muy bueno e importante para este equipo, sobre todo de cara al futuro» Zinedine Zidane

Con Sergio Ramos y Odriozola también en la enfermería, el choque ante el Villarreal plantea un nuevo duelo en la portería, donde lo más probable es que continúe Courtois ya que los blancos cerrarán la Liga en el Bernabéu ante el Betis y ese partido sería la ocasión perfecta para brindarle a Keylor Navas una despedida en caso de que el tico salga en verano. Tras el experimento fallido ante el Rayo, Casemiro retornará a una medular a la que también podría volver Kroos.

La baza de Chukwueze

Con el recuerdo del triunfo logrado la pasada campaña en el Bernabéu gracias a un tanto de Pablo Fornals llega el Villarreal, que al igual que los blancos con Zidane, recuperó a Javi Calleja en busca de una salvación que se había puesto muy cara y que ahora podría amarrar en el coso de la capital. Diez puntos en las cuatro últimas jornadas le han puesto al conjunto castellonense la permanencia a tiro de piedra y quiere dejar hechos los deberes en el feudo del Real Madrid. «Salvarse en ese estadio sería ideal, sobre todo por certificar la permanencia y descansar ya. Además, hacerlo en un campo como ese, en el que a todo futbolista y profesional le gusta ir y le gusta jugar, lo hace el enclave perfecto», manifestó el preparador.

«Salvarse en ese estadio sería ideal, sobre todo por certificar la permanencia y descansar ya» Javi Calleja

Calleja tiene la baja por sanción de Toko Ekambi, cuya verticalidad podría haber metido en problemas a los blancos, que sí tendrán que lidiar con el desborde de Chukwueze, toda una amenaza para un equipo al que le cuesta replegar con velocidad. El nigeriano es dinamita pura con espacios y se presenta como una de las principales bazas del Villarreal, que no puede contar tampoco con Cáseres por acumulación de amarillas pero que recupera a Iborra para una medular en la que estará también Cazorla, autor de un doblete ante el Real Madrid en la primera vuelta.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Marco Asensio, Isco o Vinicius y Mariano.

Villarreal: Andrés Fernández, Mario Gaspar, Álvaro, Funes Mori, Quintillà, Cazorla, Iborra, Pedraza, Fornals, Chukwueze y Gerard Moreno.

Árbitro: Gil Manzano (colegio extremeño).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16:15 h.

TV: beIN LaLiga