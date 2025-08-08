Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Real Madrid y Leganes, en el amistoso en Valdebebas CD Leganés
Amistoso

El Real Madrid golea al Leganés en el primer test de pretemporada

El regreso de Carvajal, el debut de Álvaro Carreras y el gol de Huijsen fueron las claves del día en Valdebebas

David Hernández

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:58

El Real Madrid de Xabi Alonso disputó este viernes a puerta cerrada un partido de entrenamiento contra el Leganés, en el que los blancos ... derrotaron 4-1 a su rival. Los pepineros se pusieron por delante, pero el Madrid creció durante el encuentro hasta darle la vuelta al marcador antes del descanso, con goles de Dean Huijsen y Brahim. En la segunda mitad, Eder Militao y el canterano Thiago Pitarch sentenciaron el encuentro. El duelo fue una puesta a punto para ambos equipos, en el que se probaron algunos futbolistas que regresan tras sufrir lesiones de larga duración.

