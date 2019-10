Jornada 8 Pucela, expectante ante el arte de defender Juanjo Martín (EFE) Simeone, que lleva un pleno de seis triunfos con el Valladolid, se muestra orgulloso con la actitud de todo el equipo y por eso medita repetir tridente en Pucela RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 5 octubre 2019, 17:22

En una semana en la que todo el mundo habla de una acción defensiva del Atlético ante el Lokomotiv, con hasta 8 rojiblancos bajando a la carrera para defender, Diego Pablo Simeone medita repetir en el Nuevo José Zorrilla su lujoso tridente ofensivo: Joao Félix, Morata y Diego Costa. El argentino no tiene claro aún el plan para Pucela pero está tranquilo porque sabe del compromiso de todos sus jugadores. Sean defensas, centrocampistas o delanteros. «El equipo necesita en otros lugares compensar el equilibrio defensivo. La acción del otro día es algo, más que de equipo, es algo emocional. Cuando juegas con tus amigos y te van a hacer un gol, estás jugando en la plaza, en el campo o en una cancha chiquita, corren todos para que no lo hagan. La imagen bonita es esa, no quiero que me hagan gol. Vuelve desesperado para que no te marquen. Es un gesto emocional, un don diferente porque no todos sienten de la misma manera», resumía Cholo.

Hace ya diez años que el Valladolid no es capaz de ganar a un Atlético que siempre le ha ganado con Simeone en el banquillo (seis partidos, 12 goles a favor y tres en contra) y que llega tras un 0-2 solvente en Moscú. Allí el trío se juntó con Joao Félix de interior por banda, posición en la que le ve. «Cuando llegó acá todos saben y hablaron e insisten en que es segundo delantero y tiene condiciones para jugar de segundo delantero, mucho más con el correr de los años. Hoy, cuanta más producción tiene en el juego y más participativo está lo veo más importante, esto se lo da Costa y Morata, jugadores que dan más vértigo al equipo y le dan más para poder participar», insistió antes de viajar a Valladolid.

El argentino, que tiene muy presente el sufrido 2-3 de la pasada campaña, recuerda que «el Valladolid juega bien, siempre ha tenido situaciones de poder ganar los partidos, se junta muy bien defensivamente, tiene la velocidad de Guardiola y Sandro si juegan juntos, y muy buenos futbolistas interiores». Por eso cree que será importante que Thomas Partey, quizá en su mejor momento, vuelva a dar un gran nivel con Saúl y Koke. Atrás parece que Savic volverá al once con Trippier en detrimento de Felipe y Arias.

Igualar la intensidad

Sergio González, por su parte, también analizó ese duelo continental de su rival y pudo ver esa acción viral defensiva atlética. «Es un equipo que mantiene su esencia pero este año ha dado un salto de calidad a nivel futbolístico. «Tienen jugadores más completos, más posibilidades, más fútbol sin perder su ADN. Tenemos que igualar sobre todo la intensidad que ellos ponen, músculo y piernas. Si lo hacemos, seguro que tenemos nuestras opciones», avisa el técnico, al que el club ya le ha presentado una oferta formal para renovarle su contrato que expira en junio de 2020, que tendrá que introducir alguna variante por las bajas de Fede San Emeterio y Pedro Porro además de las ya conocidas de Luismi y Stiven Plaz.

Si estará disponible Kiko Olivas, que ha estado «entre algodones» en una semana que se ha visto a todo el mundo más tranquilo después del triunfo ante el Espanyol. «Lo importante es la fuerza del grupo. Ojalá tengamos más para elegir, pero si no, competiremos y estaremos muy metidos igualmente», insistió.

Alineaciones probables:

Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Nacho; Óscar Plano, Anuar, Míchel, Toni Villa; Sandro y Guardiola.

Atlético: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Joao Félix; Diego Costa, Morata.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano)

Estadio: Nuevo José Zorrilla

Hora: 16.00

TV: Movistar LaLiga