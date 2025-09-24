Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jornada 10

El primer clásico de la temporada, el domingo 26 de octubre

El partido entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la 10ª jornada de Liga, se disputará a las 16:15 en el Santiago Bernabéu

C. P. S.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:37

El primer clásico de la temporada ya tiene fecha y hora. El Real Madrid-Barcelona, correspondiente a la 10ª jornada se disputará el domingo 26 ... de octubre a las 16:15 horas en el estadio Santiago Bernabéu y será televisado en directo a través de DAZN.

