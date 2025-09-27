Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal y Hansi Flick, junto a Eric García durante un entrenamiento del Barça. EP
Jornada 7

Lamine Yamal vuelve ante la Real Sociedad

El extremo entra en una convocatoria marcada por las bajas azulgranas de los lesionados Raphinha y Joan García

Daniel Panero

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:11

El Barcelona se enfrenta este domingo a la Real Sociedad en el Estadio de Montjuic con el objetivo de evitar distracciones. Ni las lesiones de ... Fermín López, Gavi, Raphinha o Joan García, ni la cercanía del duelo estelar del próximo miércoles contra el París Saint-Germain deben desviar la atención de un equipo, el de Hansi Flick, que busca seguir sumando victorias para llegar al parón de selecciones de la próximas semana con mejores sensaciones que el anterior. El Barça quiere despegar y puede hacerlo de la mano de Lamine Yamal, que, con precauciones, ya está de vuelta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  4. 4 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  5. 5 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  6. 6 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  7. 7 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  8. 8 Colapso en las entradas a San Diego Comic-Con Málaga por la afluencia masiva
  9. 9 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lamine Yamal vuelve ante la Real Sociedad

Lamine Yamal vuelve ante la Real Sociedad