Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso, durante el duelo entre Oviedo y Real Madrid en el Tartiere. César Manso / AFP
Análisis

La pizarra de Xabi y los goles de Mbappé, primeros brotes verdes del Real Madrid

El guipuzcoano demostró en el Tartiere que no le tiembla el pulso para sentar a Vinicius y acometer cuatro cambios en la segunda jornada, mientras que el francés exhibió un tono propio de sus mejores tiempos en el PSG

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:10

Todavía lejos de su mejor versión, el Real Madrid de Xabi Alonso al menos empieza a mostrar los primeros brotes verdes de la nueva era. ... El guipuzcoano no ha conseguido encontrar todavía demasiada fluidez en el apartado ofensivo, especialmente ante rivales que reducen los espacios a la mínima expresión y obligan al juego en estático, pero su equipo exhibe ya comportamientos colectivos destacables y un meritorio esfuerzo en la presión para recuperar el balón y volcar el partido hacia el campo rival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    «El cliente no perdona ni una arruga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La pizarra de Xabi y los goles de Mbappé, primeros brotes verdes del Real Madrid

La pizarra de Xabi y los goles de Mbappé, primeros brotes verdes del Real Madrid