Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal celebra un gol frente al Villarreal. Albert Gea (Reuters)
LaLiga EA Sports

Órdago de los futbolistas con parones simbólicos este fin de semana por el partido de Miami

La AFE anuncia que, al inicio de cada encuentro, los jugadores protestarán «por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga» en relación al Villarreal-Barça

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:34

Comenta

La novena jornada de Liga que se disputa a partir de este viernes quedará impactada de lleno por el duelo que tienen previsto librar Villarreal ... y Barcelona el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami. Dos días después de que se fuese a pique la reunión que los jugadores habían pedido mantener con la patronal para reclamar más información sobre una propuesta que ya ha autorizado, aunque a regañadientes, la UEFA y que está ahora en manos de la FIFA, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, ha anunciado que se llevarán a cabo movilizaciones durante todos los partidos correspondientes a la novena fecha del campeonato de Primera División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  3. 3 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  4. 4 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  7. 7 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  8. 8

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  9. 9

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  10. 10 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Órdago de los futbolistas con parones simbólicos este fin de semana por el partido de Miami

Órdago de los futbolistas con parones simbólicos este fin de semana por el partido de Miami