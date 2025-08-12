Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ricardo De Burgos Bengoetxea, árbitro en la pasada final de Copa AFP

La nueva medida para proteger a los árbitros en España

Las designaciones de los colegiados se anunciarán el día antes de los partidos para intentar evitar campañas mediáticas y presiones añadidas a los colegiados

David Hernández

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 18:09

La reestructuración del sistema arbitral en España continúa en marcha y este martes el Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) ha anunciado que las ... designaciones de los colegiados se darán a conocer el día anterior a cada partido. Esto supone que los encargados de pitar el viernes se sabrán el jueves, los del sábado el viernes y así sucesivamente. La medida se aplicará en Primera y Segunda División, y forma parte de la reorganización estamental dirigida por Fran Soto, el nuevo presidente de los árbitros.

