Robin Le Normand se retira, lesionado, acompañado del doctor Óscar Celada, en el partido del Atlético ante el Union Saint-Gilloise. Reuters

Le Normand sufre una lesión de «alto grado» en la rodilla

La buena noticia para el central del Atlético, que causará baja en la próxima convocatoria de la selección, es que no tiene afectados ni los ligamentos ni los meniscos

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

Del mal el menos para el internacional Robin Le Normand, el Atlético y la selección española, con la mirada puesta ya en el Mundial del ... verano de 2026. Tras las pruebas médicas a las que se sometió este miércoles el central de origen francés, trascendió que sufre una lesión importante en su rodilla izquierda, pero que no tiene dañados ni los ligamentos ni los meniscos de su articulación. No hay un período estimado de baja, pero fuentes médicas calculan en torno a dos meses en el dique seco si todo progresa de manera favorable.

