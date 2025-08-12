Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Amistoso

Mbappé luce pegada en una victoria cómoda del Madrid ante el Tirol

El galo firma un doblete y una asistencia en el triunfo sin demasiada historia de un equipo blanco con un once inicial muy reconocible

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 20:50

Victoria sin demasiada historia del Real Madrid ante el modesto WSG Tirol de la liga austriaca, al que goleó a medio gas en su único ... amistoso de preparación con un doblete y una asistencia de Mbappé. El equipo de Xabi Alonso se rodó con total comodidad y probó de inicio con Militao junto a Huijsen en el eje de la defensa y un dibujo 4-3-3, en el que Tchouaméni ejerció como pivote, Güler y Ceballos en los perfiles interiores y Vinicius, Mbappé y Brahim como tridente ofensivo.

