El Mallorca suspende a Dani Rodríguez de empleo, sueldo y capitanía tras sus críticas a Jagoba Arrasate

El Mallorca ha anunciado esta mañana una contundente sanción contra uno de sus jugadores más emblemáticos: Dani Rodríguez, de 37 años, ha sido suspendido de ... empleo y sueldo por un periodo de 10 días, medida determinada por la normativa de la AFE, el sindicato de futbolistas. Además, el club le ha retirado la capitanía con efecto inmediato.

La decisión llega como respuesta a una serie de publicaciones en redes sociales que protagonizó Rodríguez tras quedar fuera del once frente al Real Madrid el pasado sábado en el Santiago Bernabéu. En la primera, compartió una imagen de su familia en la grada y lamentó la falta de «meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo» en el club, expresando amargura por no haber disputado ni un minuto.

Horas después, intentó matizar su mensaje con un comunicado dirigido a la afición, en el que reconocía su enfado, aunque seguía cuestionando que Jan Virgili, recién llegado al equipo, jugara con solo un entrenamiento mientras compañeros con más trayectoria permanecían en el banquillo. Expresó: «da igual el trabajo, la entrega o la lealtad».

Desde la dirección deportiva, Pablo Ortells, respaldado por el CEO Alfonso Díaz, dejó claro que estas conductas no son aceptables en el Mallorca y subrayaron que las decisiones deportivas corresponden exclusivamente al técnico Jagoba Arrasate. Ortells reafirmó que «el club está por encima de todos», mientras Díaz remarcó que «hay que reforzar que la autoridad del entrenador se debe respetar».

La decisión por parte del club ha sido contundente, suspender el sueldo y quitarle la capitanía. Este miércoles a las 10:00 el equipo ha entrenado con normalidad pero sin Dani Rodríguez en el césped. Uno de los jugadores más emblemáticos y queridos por la afición que lleva ocho temporadas en el Mallorca, siendo participe de los mejores momentos del club en los últimos 10 años. Ahora parece que la directiva y cuerpo técnico cortan relación cuando el equipo mallorquí pasa por un momento complicado en este arranque de La Liga donde solo han conseguido un punto de los nueve posibles, ocupando la 18º plaza de la clasificación.