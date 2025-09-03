Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El centrocampista gallego Dani Rodríguez celebra un gol. AFP

El Mallorca suspende a Dani Rodríguez de empleo, sueldo y capitanía tras sus críticas a Jagoba Arrasate

El veterano centrocampista, que había cuestionado en redes la titularidad de un compañero y la decisión del técnico tras no jugar contra el Real Madrid, estará diez días sin percibir salario ni llevar el brazalete

Miguel G. Casallo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:39

El Mallorca ha anunciado esta mañana una contundente sanción contra uno de sus jugadores más emblemáticos: Dani Rodríguez, de 37 años, ha sido suspendido de ... empleo y sueldo por un periodo de 10 días, medida determinada por la normativa de la AFE, el sindicato de futbolistas. Además, el club le ha retirado la capitanía con efecto inmediato.

