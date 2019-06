«Había una mafia criminal organizada por Aranda», dice Tebas sobre los amaños Tebas, en un acto reciente. / Efe Anuncia que LaLiga se personará como acusación particular y recalca sobre casos anteriores: «Aquí hay unas conversaciones telefónicas» AGENCIAS Miércoles, 19 junio 2019, 00:57

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, habló ayer en los 'Encuentros en La Vanguardia' sobre toda la polémica en torno a los amaños en partidos de Liga y señaló directamente al exfutbolista malagueño Aranda. «Me da miedo todo lo que se escribe. La pregunta es si nos hubiese gustado que no saliera o que por fin nos hemos quitado a la mafia de Aranda del fútbol español, porque ya dije el otro día que este tío es un pájaro y hace años que estábamos detrás de él. Ya hablaba de él hace años. Me siento contento porque se ha desarticulado a un grupo que se dedicaba al amaño de partidos».

En el turno de preguntas se le cuestionó primero por las declaraciones de Pep Guardiola respecto a que la situación en la Liga con el posible amaño de partidos no ocurría en la Premier League y a que si hubiera sucedido se habría solucionado en dos días. Tebas aprovechó para recordar los pasos que ya se han dado: «Pep es un gran entrenador, pero de lo que pasa en España y en los juzgados... Creo que habrá que esperar. Pero por primera vez hay un jugador que tiene una sanción. Incluso jugadores o dirigentes que han estado en el calabozo. Se deben dar las garantías jurídicas. Íñigo López confiesa que ha pactado un partido... Estamos dando pasos y la Federación Española está actuando».

Rápidamente salió a colación el nombre de Aranda, al que Tebas ya se había referido días atrás al calificarlo de «pájaro». El presidente de LaLiga llegó ayer a hablar de «mafia criminal». «No sé dónde acabará (Aranda), nos personaremos como acusación particular, como estuvimos en otros casos. Pero aquí hay unas conversaciones telefónicas, esa es la diferencia. Queremos que tengan la máxima pena posible. Hemos estado colaborado en investigaciones y queremos que se acabe. Siempre hay resquicios y este es uno. Había una mafia criminal organizada por Aranda», insistió.

No obstante, en contra de lo expuesto anteriormente, Tebas fue contundente al referirse a la posibilidad de que se amañen partidos en la Liga. «No. Las conversaciones que han salido son del jefe de la banda y por el tono en lo que lo dice... Es de un fanfarrón que convenció a un jugador para que pusiera dinero y lo perdió. Hay que interpretarla de un fanfarrón a otro para que haga una apuesta».

Por último, se refirió a la petición del Girona de continuar en Primera División ante las sospechas de lo que sucedió en el Valladolid-Valencia e incluso de que en la élite compitan veintiún equipos la próxima temporada. «Es un asunto de los tribunales. Los clubes que descendimos por asuntos económicos decidimos que ya se discutiría el qué de ese asunto económico. No puedes tener una Liga de 21. Creo que el Girona jugará en Segunda. No me he leído el sumario. No se pone en duda la lealtad del Valladolid, ya que si aún no se ha demostrado que había jugadores implicados cómo podemos hablar ahora del club».