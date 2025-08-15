Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Franco Mastantuono durante su primer entrenamiento. Real Madrid
Real Madrid

El Madrid ya entrena al completo

Xabi Alonso puede contar con Franco Mastantuono una vez cumplida su mayoría de edad, a la espera de recuperar a los lesionados

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:56

Franco Mastantuono ha sido la gran novedad en la vuelta a los entrenamientos del Real Madrid este viernes. El jugador argentino se ejercitó por primera ... vez con sus nuevos compañeros después de haberlo hecho durante las últimas semanas de manera individual, y ya se ha puesto a las órdenes de Xabi Alonso, que ya tiene la plantilla completa a falta de recuperar a los jugadores lesionados. La sesión ha servido como preparación para la primera jornada de Liga, que el conjunto blanco disputa el próximo martes ante Osasuna.

