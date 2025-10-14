Lewandowski, otra víctima del 'virus FIFA' en el Barça

Más problemas para el Barça a solo 12 días del clásico en el Santiago Bernabéu. A los problemas sufridos en la selección por Dani Olmo ... y en menor medida Ferran Torres, este martes trascendió que Robert Lewandowski también es baja al lesionarse con su selección en el reciente partido ante Lituania, disputado en Kaunas. El delantero polaco, que anotó el segundo gol del combinado de Jan Urban ante los lituanos, sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha.

Según el parte médico del club azulgrana, el tiempo de recuperación dependerá, como siempre, de la evolución de la lesión, pero para este tipo de dolencias el período de baja suele ser de aproximadamente un mes. Está descartadísimo para ese duelo del 26 de octubre ante el Real Madrid, donde tampoco estarán seguro Joan Garcia, Marc ter Stegen, Gavi y Dani Olmo.

En estos momentos, con la mirada puesta ya en el choque del sábado ante el Girona en Montjuic, Hansi Flick solo dispone para su ataque de Marcus Rashford, Ferran Torres, aunque volvió con una sobrecarga de la concentración de España, y Roony Bardghji. Raphinha sigue sin entrenarse con el grupo y con Lamine Yamal conviene no arriesgar y precipitar su reaparición. Dani Olmo estará de baja dos o tres semanas y Fermín López acelera para llegar a tiempo.

Lewandowski, de 37 años, sufre este contratiempo en un momento en el que se resistía a tener un papel secundario en su último año de contrato y seguía firme en su idea de ser titular en todos los partidos clave. Es verdad que el exjugador del Bayern de Múnich parecía tener reservado un rol más de revulsivo que de titular, pero tiene la absoluta confianza del técnico Hansi Flick. Acumula ya cuatro goles en los nueve partidos en los que ha participado esta temporada.

Tras perderse la primera jornada por lesión en Mallorca, Lewandowski jugó 14 minutos en el campo del Levante y 12 en la siguiente jornada, ante el Rayo en Vallecas. Tras el primer parón por los partidos de selecciones, y después de estrenarse como goleador esta temporada con su selección, Lewandowski volvió a ser suplente frente al Valencia en el Johan Cruyff, si bien en los 22 minutos que estuvo sobre el césped logró un doblete.

En el siguiente duelo frente al Getafe ya fue titular y completó su primer partido de esta temporada, aunque no vio puerta. De nuevo entró como suplente en la visita a Oviedo, y participó de la remontada con un golazo. Igual que en la siguiente jornada ante la Real Sociedad en Montjuïc, donde siendo titular anotó el gol del triunfo (2-1). No disfrutó tuvo la misma suerte en Sevilla, donde a pesar de jugar todo el partido no pudo evitar la deblacle y falló un penalti. En la Champions fue titular en Newcastle y suplente frente al PSG.

En este nuevo parón por los duelos de clasificación para el Mundial 2026, Lewandowski volvió a marcar con Polonia en Lituania, elevando a 87 su marca de tantos con su país. «¿Sólo me faltan 13 goles para llegar a 100?», se preguntó, sonriente, el capitán polaco antes de regresar a la disciplina azulgrana al no poder participar del amistoso con Polonia frente a Nueva Zelanda.