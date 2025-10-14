Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Robert Lewandowski celebra un gol con Lamine Yamal. AFP

Lewandowski, otra víctima del 'virus FIFA' en el Barça

El delantero polaco sufre una rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha y se pierde el clásico

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:44

Más problemas para el Barça a solo 12 días del clásico en el Santiago Bernabéu. A los problemas sufridos en la selección por Dani Olmo ... y en menor medida Ferran Torres, este martes trascendió que Robert Lewandowski también es baja al lesionarse con su selección en el reciente partido ante Lituania, disputado en Kaunas. El delantero polaco, que anotó el segundo gol del combinado de Jan Urban ante los lituanos, sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha.

