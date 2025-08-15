Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Koundé, durante el duelo ante el Como en el Trofeo Joan Gamper. EP

Koundé renueva su contrato con el Barça hasta 2030

El defensa, indiscutible por méritos propios en el lateral derecho azulgrana, estira una vinculación con el club que concluía en 2027

Daniel Panero

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:37

El Barça ata a un pilar de su proyecto deportivo. Jules Koundé renueva con el club azulgrana hasta 2030, y amplía así un vínculo que ... hasta ahora se alargaba hasta 2027. «Más años. Más pasión. Koundé 2030», señaló la institución culé en un comunicado oficial. «Próximamente, el club y el jugador escenificarán el acuerdo en un acto que contará con la presencia del presidente Joan Laporta», añadió en su información al respecto.

