Iñaki Peña, durante un partido con el Barça. Alejandro García / EFE
Mercado

Iñaki Peña se va al Elche y deja vía libre a Szczesny

El meta polaco será el siguiente inscrito por un Barça que vive días decisivos hasta el cierre de mercado

Daniel Panero

Martes, 26 de agosto 2025, 15:54

El Barcelona puso fin al último de los culebrones que le quedaban en la portería. Tras el fichaje de Joan García y la operación de ... espalda de Ter Stegen, solo quedaba saber quien sería el meta suplente y ese rol corresponderá finalmente a Wojciech Szczesny. El meta polaco será inscrito gracias a la salida de Iñaki Peña, que ha renovado su vinculación con el club culé hasta 2029 e inmediatamente ha hecho las maletas para salir cedido al Elche y liberar la masa salarial suficiente para resolver el problema.

