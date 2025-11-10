Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xabi Alonso hace indicaciones a sus jugadores en el partido ante el Rayo. Reuters
Análisis

Xabi Alonso, un parón instalado en el diván

La derrota en Anfield y el empate de Vallecas eleva las críticas al técnico guipuzcoano por no intervenir apenas en el desarrollo de los partidos y no tener el control de un vestuario de solistas

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:53

Comenta

El Real Madrid llega al tercer parón liguero del curso como líder, pero con malas sensaciones después de secarse en dos partidos consecutivos, ante el ... Liverpool y el Rayo, sin ese grito de gol que esconde dudas y problemas que colocan a Xabi Alonso en el foco de las críticas. Justo cuando parecía haber encontrado la fórmula del éxito al vencer en el clásico, se queda sin marcar en un mal momento, cuando llega un descanso reparador necesario, pero también asoman dos semanas en el horizonte con ríos de tinta y tertulias inquietantes.

