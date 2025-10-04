Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hansi Flick, durante la rueda de prensa previa al duelo ante el Sevilla. Efe
Jornada 8

Hansi Flick: «No sabemos si Lamine Yamal podrá jugar el Clásico»

El técnico alemán dio por terminada la polémica con De la Fuente y apeló a la necesidad de una buena gestión de los minutos de los jugadores con su selección

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:02

Fin a la polémica. Hansi Flick dio por terminada la discusión en la que se ha visto envuelto con el seleccionador español, Luis de la ... Fuente, después de que Lamine Yamal volviera del último parón internacional con unas molestias en el pubis que le hicieron perderse varios partidos. Ahora el '10' ha recaído y estará entre dos y tres semanas de baja. «No sabemos si podrá jugar el Clásico», aseguró el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido de este domingo entre el Sevilla y el Barcelona.

