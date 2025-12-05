Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

hansi Flick, durante la rueda de prensa previa al duelo con el Betis. EP
Jornada 15

Hansi Flick: «Creo y confío en mi equipo»

El técnico alemán se mostró «contento» por recuperar las buenas sensaciones de juego ante el Atlético, tras la dura derrota frente al Chelsea

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:11

Comenta

Después de la tormenta llega la calma. Tras recibir un jarro de agua fría con la última derrota en Champions ante el Chelsea, el Barcelona ... ha retomado las buenas sensaciones de la temporada pasada en su última victoria en Liga ante el Atlético, que los mantiene en lo alto de la clasificación con unpunto de ventaja sobre el Real Madrid. «Hoy por hoy estamos contentos de jugar a este nivel, creo y confío en mi equipo, hemos demostrado que cuando conectamos y ocupamos bien las posiciones, lo hacemos bien, eso es lo que quiero ver», explicó Hansi Flick en la rueda de prensa previa al duelo contra el Betis.

