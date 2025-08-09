Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gonzalo, durante el Mundial de Clubes. Efe
Mercado

Gonzalo renueva con el Madrid, pero Endrick se lleva el '9'

El canterano seguirá ligado al club blanco hasta 2030, mientras que el brasileño hereda el dorsal de Mbappé

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:03

Se acabó el debate. El Real Madrid asegura el futuro de Gonzalo, una de sus joyas, recién salido de la Fábrica y que ya ha ... demostrado un instinto goleador que no es sencillo de encontrar en el mercado, por las próximas cinco temporadas. Una vez confirmada la renovación hasta 2030, tocaba el turno de la selección de dorsales. Quedaba libre el '9' tras el cambio de número por parte de Mbappé, que ha heredado el '10' de Modrić, y finalmente ha ido a parar a Endrick.

