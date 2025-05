Flick: «Voy a tener que chequear mi corazón»

Daniel Panero Domingo, 11 de mayo 2025, 20:00 | Actualizado 20:09h. Comenta Compartir

«Esto es para los aficionados y para los jugadores. Es fantástico. El Madrid tiene un gran equipo, pero hemos conseguido remontar un 0-2 y después del partido de Milán, después de más de 120 minutos. No era fácil lidiar con esto y lo hemos hecho muy bien. Eso sí, voy a tener que chequear mi corazón», bromeó Hansi Flick tras la remontada del Barça ante el Real Madrid. El técnico alemán se subió una vez más a la montaña rusa que ha sido su equipo y dejó más cerca que nunca un título que ya está a un solo paso. Con un triunfo en las últimas tres jornadas ya habrá alirón azulgrana, y la primera oportunidad será el jueves, contra el Espanyol en Cornellà, a partir de las 21:30 horas.

Pese a ello, Flick rebajó la euforia y dio un toque de atención a su equipo, que volvió a evidenciar puntos débiles. «Creo que hay que mejorar mucho, sobre todo en defensa. Cuando presionamos va todo bien pero cuando cometes un error, especialmente en ese primer gol, se complica todo. Aun así, el equipo toma buenas decisiones colectivas. No es una excusa, pero no es fácil que cada tres días no puedas entrenar este tipo de cosas. Hay que mejorar y ya pensamos en la pretemporada para mejorar todo esto«, señaló.

Esa pretemporada servirá a Flick para seguir rodando a un equipo en el que su método ha calado desde el primer día. Está encantado en el Barça y también con unos jugadores que no paran de sorprenderle. «No es fácil gestionar todo el equipo, pero tienen un espíritu fantástico. Les gusta jugar, entrenar y competir. Creo que si en el entrenamiento tienes la intensidad, en el partido es más fácil«, apuntó, al tiempo que aseguró que »no se sienten campeones todavía».

Raphinha, autocrítico

Entre los triunfadores de la tarde, Lamine Yamal volvió a ser determinante en un nuevo clásico. Fue una pesadilla para la defensa blanca y anotó el segundo gol del partido, el que restablecía la igualada. No es de extrañar que se mostrara eufórico nada más concluir el choque. «Era un partido muy importante para sacar una distancia considerable. Después del partido de Champions era muy importante ganar y más si era contra el Madrid. Hoy toca disfrutar», lanzó, antes de reconocer que tienen que «corregir en defensa» para sufrir menos y restar importancia a su manera a la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones. «Al final se lo dije a mi madre, que la Champions es cada año. Lo seguiremos intentando», desveló.

«Podría haber marcado más de dos goles, he fallado tres oportunidades que no puedo fallar. Tengo una exigencia muy alta y pienso mucho más en las que he fallado que en las que he marcado», aseguró por su parte Raphinha nada más terminar el partido mientras recibía el MVP. El futbolista brasileño, que le daría el premio «a Pedri, Cubarsí o Iñigo (Martínez)», se mostró feliz por la victoria e instó a sus compañeros a culminar la Liga en el próximo partido. «Esto ya solo depende de nosotros, pero sabemos que todavía hay que ganar un partido más», subrayó.