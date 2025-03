Flick descarta a Raphinha y Araujo para el duelo contra Osasuna

David Hernández Miércoles, 26 de marzo 2025, 17:08 | Actualizado 17:18h. Comenta Compartir

Hansi Flick confirmó en su rueda de prensa previa al partido entre el Barça y Osasuna que ni Raphinha ni Araujo estarán disponibles para el partido. Ambos jugadores tuvieron compromisos internacionales con sus respectivas selecciones en la madrugada del martes al miércoles, por lo que el técnico azulgrana considera que ambos, al tener un vuelo largo de regreso, necesitan recuperarse y entrenar para estar disponibles el próximo domingo, cuando su equipo se enfrente al Girona en Montjuic.

«Tenemos que aceptarlo, claro, no podemos cambiarlo, el club no puede cambiarlo, tenemos que jugar y jugamos», se resignó al ser preguntado por la situación del encuentro sin margen de descanso tras la primera ventana FIFA del año. «La UEFA y la FIFA podrían decir que no pueden jugarse partidos después del parón internacional antes de tres días, pero LaLiga dice ok y nosotros decimos ok», aceptó.

Flick confirmó además que la dupla de centrales estará formada por Iñigo Martínez y Eric García para proteger a Pau Cubarsí, que sufrió una leve lesión en el partido con España ante Países Bajos en Róterdam. De todos modos, el entrenador alemán aseguró que el jugador, ya recuperado, estará en el banquillo, pero prefiere darle unos días más de descanso.

El duelo contra Osasuna se aplazó por el fallecimiento de Carles Miñarro, médico de la primera plantilla azulgrana, y la fecha fue recurrida tanto por Osasuna como por el Barcelona, pero LaLiga rechazó estas alegaciones. A pesar del problema de descanso y las bajas de Raphinha y Araujo, Flick se resigna aunque también se posiciona a favor de eliminar las prórrogas en competiciones como la Nations League.

Por último, el entrenador culé fue preguntado por las declaraciones de Carlo Ancelotti, en las que en nombre del Real Madrid rechazó volver a jugar con un descanso de menos de 72 horas entre partidos. Flick no se quiso meter y dijo que estaba orgulloso de ser el Barça. «Somos el Barça, no somos el Real. Y estamos muy orgullosos de ser el Barça», dejó caer el alemán, en un dardo al eterno rival en referencia a su decisión de evitar las quejas.