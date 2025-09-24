Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hansi FLick, antes de la rueda de prensa. Efe

Flick: «¿El Camp Nou? Lo importante es cómo juguemos nosotros»

El técnico azulgrana quiso ser positivo sobre la baja de Gavi: «Lo bueno es que la operación acabará con las molestias que tiene»

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:21

El Barcelona visita este jueves Oviedo, pero la vuelta al Camp Nou sigue siendo una de las prioridades del club azulgrana. El miércoles recibió otra ... negativa por parte del Ayuntamiento de la Ciudad Condal y no podrá jugar allí el domingo ante la Real Sociedad como era su deseo. El técnico, Hansi Flick, le quita hierro al asunto: «¿El Camp Nou? Lo importante es cómo juguemos nosotros. No he tenido tiempo de visitarlo. Puede que hace un año, cuando llegué. El año pasado vivimos momentos fantásticos en Montjuïc, lo importante es cómo juguemos nosotros. Nuestra filosofía es presionar, jugar al ataque, controlar el partido. Jugar con compromiso y con poder».

